Боррель поддержал инициативу покупать оружие для ВСУ у украинских компаний

Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что страны ЕС могли бы закупать оборудование для Вооруженных Сил Украины у украинских оборонных компаний. Такое мнение он высказал на форуме оборонной промышленности Украина-ЕС в Брюсселе.

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По словам Борреля, Дания показала пример, начав прямые инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

"Закупка оборудования у украинских компаний или у совместных европейских и украинских предприятий, созданных в Украине, это вариант, который мы будем изучать вместе со странами-членами", – отметил он.

Высокий представитель ЕС подчеркнул, что если оборудование, в котором нуждаются Силы обороны, может быть быстро изготовлено украинским ОПК, то его необходимо покупать у них.

"Давайте поможем им производить оборудование дома", – сказал он.

Также Боррель заявил о важности того, чтобы оборудование производилось именно в Украине при европейской поддержке.

"Мы сэкономим на транспортировке и будем производить прямо там, где эта продукция необходима", — подчеркнул он.

3 января премьер-министр Шмыгаль заявил, что оборонное производство в Украине в 2024 году должно вырасти в шесть раз.

1 марта Камышин заявил, что возможности украинской оборонной промышленности в несколько раз превышают финансирование.

18 апреля Камышин сообщил, что Дания приняла решение о выделении $28,5 млн на закупку оружия и военной техники украинского производства для ВСУ.

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