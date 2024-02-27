ЕС хочет нарастить оборонно-промышленное производство – Bloomberg

В проекте Еврокомиссии говорится, что "геополитические события указывают на настоятельную потребность взять на себя ответственность за безопасность"

Немецкое оружие. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/ Hannibal Hanschke)

До 2035 г. Европейский Союз планирует осуществлять до половины закупок оборонной системы в рамках блока, изменив тенденцию, когда большинство военной техники закупается в третьих странах. Об этом сообщило издание Bloomberg , ознакомившееся с проектом документа.

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По данным издания, эта цель является частью Европейской оборонно-промышленной стратегии исполнительной власти ЕС, которая также предусматривает совместные инвестиции, меры по обеспечению критически важных поставок и изменения в кредитной политике Европейского инвестиционного банка.

Согласно стратегии, ЕС должен иметь возможность массово производить оборонное оборудование, такое как боеприпасы и беспилотники. Европа также должна защитить свой доступ к морскому, воздушному, кибернетическому и космическому пространству.

Издание отметило, что Европейская комиссия может представить эту стратегию в течение ближайших недель.

"Геополитические события указывают на настоятельную потребность для Европы взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и быть готовой эффективно противостоять полному спектру угроз, с которыми она сталкивается", – говорится в проекте.

Также, по информации издания, в проекте отмечается, что "ЕС есть и должен продолжать становиться более сильным игроком в сфере безопасности и обороны, а следовательно, более дееспособным поставщиком безопасности не только для своих граждан, но и в пользу международного мира и безопасности".

По данным издания, предложения в оборонной стратегии включают:

→ минимальный уровень совместных закупок оборонного оборудования и изменение тенденции к закупке военных систем у поставщиков за пределами ЕС;

→ механизмы, обеспечивающие немедленное наращивание критически важных поставок в случае дефицита или кризиса, а также оперативное выявление критической зависимости от третьих стран;

→ расширение доступа промышленности к финансам и программам финансирования ЕС и создание новых партнерств в сфере обороны и безопасности;

→ определение флагманских проектов, на которых следует сосредоточить усилия и ресурсы.

В проекте также подчеркнули, что ЕС сталкивается с широкомасштабными гибридными угрозами, включая кибератаки, диверсии и хакерские атаки на объекты критической инфраструктуры.

13 февраля глава Службы внешней разведки Эстонии Росин заявил, что агрессора может сдержать встречное наращивание вооруженных сил, ведь, по его мнению, Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

На встрече по поддержке Украины, которую 26 февраля созвал президент Франции Эмманюэль Макрон, европейские лидеры обсуждали возможность отправки сухопутных войск НАТО в Украину. LIGA.net собрала основные положения представителей стран-союзников по этому поводу.

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