Глава МИД Польши выступил за создание "тяжелой бригады" Евросоюза

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министерство иностранных дел Польши выступает с инициативой создания "тяжелой бригады" Европейского Союза, которая позволила бы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в соседних странах, не привлекая помощи США. Об этом в эфире телеканала TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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По его словам, ЕС должен не только усиливать санкции против России и укреплять собственный потенциал в сфере гражданской обороны и кибербезопасности, но и развивать собственные возможности сдерживания.

"Я выступаю за создание тяжелой бригады ЕС, которая позволит немедленно реагировать, чтобы не было необходимости просить США поделиться своими ресурсами в случае любой чрезвычайной ситуации у нас по соседству. События на Балканах или в Северной Африке являются примерами ситуаций, в которых ЕС не стоит обращаться к США", – отметил Сикорский.

Министр подчеркнул, что вторжение российского диктатора Владимира Путина в Украину испугало европейцев и показало им, что Европа не может быть беззащитной.

"Оборона – это как медицинское страхование. Мы готовимся к тому, чего не хотим, но лучше быть готовыми к этому", – сказал Сикорский.

11 марта Боррель заявил, что европейские запасы оружия исчерпаны, и отметил необходимость развивать оборонную промышленность стран ЕС, чтобы пополнить собственные запасы и продолжать оказывать помощь Украине.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

11 апреля президент Финляндии Стубб заявил, что страны НАТО должны быть менее "воинственными" в своей риторике против РФ и вместо этого готовиться к потенциальному конфликту.

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