Польща і Греція закликали створити загальноєвропейську систему ППО

Дональд Туск зазначив, що європейські країни повинні припинити конкурувати під час створення своїх систем ППО і почати співпрацю

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польща та Греція надіслали до Європейської комісії листа, у якому закликають створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, цитує видання Reuters.

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"Я надіслав листа до Європейської комісії разом із прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики. Вже є дуже позитивна реакція Єврокомісії щодо того, щоб зробити протиракетну оборону спільним завданням для Європи, тому що це величезна сума грошей", – заявив Туск.

Польський прем’єр зазначив, що європейські країни повинні припинити конкурувати під час створення своїх систем ППО і почати співпрацю, зокрема, щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

На лист вже відреагувала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Нам потрібно менше фрагментації й спільні проєкти. Як, наприклад, щит протиповітряної оборони, запропонований Міцотакісом і Туском", – написала вона в X (колишній Twitter).

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" у розвитку оборонної промисловості, аби відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

7 травня Туск закликав Євросоюз мобілізувати 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему ППО.

16 травня Міцотакіс виступив з ініціативою створити загальноєвропейську систему ППО за зразком ізраїльського "Залізного купола".

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