Польша и Греция призвали создать общеевропейскую систему ПВО

Дональд Туск отметил, что европейские страны должны прекратить конкурировать при создании своих систем ПВО и начать сотрудничество

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польша и Греция направили в Европейскую комиссию письмо, в котором призывают создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, цитирует издание Reuters.

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"Я направил письмо Европейской комиссии вместе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом относительно общей европейской оборонной политики. Уже есть очень положительная реакция Еврокомиссии относительно того, чтобы сделать противоракетную оборону общей задачей для Европы, потому что это огромная сумма денег", – заявил Туск.

Польский премьер отметил, что европейские страны должны прекратить конкурировать при создании своих систем ПВО и начать сотрудничество, в том числе по совместным инвестициям в оборонную промышленность.

На письмо уже отреагировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Нам нужно меньше фрагментации и общие проекты. Как, например, щит противовоздушной обороны, предложенный Мицотакисом и Туском", – написала она в X (бывший Twitter).

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

7 мая Туск призвал Евросоюз мобилизовать 100 млрд евро на оборону и создать общую систему ПВО.

16 мая Мицотакис выступил с инициативой создать общеевропейскую систему ПВО по образцу израильского "Железного купола".

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