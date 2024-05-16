Прем’єр Греції запропонував створити європейську систему ППО за зразком "Залізного купола"

Кіріакос Міцотакіс (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виступив з ініціативою створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола". Про це політик розповів у інтерв’ю Sky TV, слова грецького прем’єра наводить видання Novinite.

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Міцотакіс заявив, що система ППО має бути загальноєвропейською. Він наголосив на важливості колективного використання ресурсів для забезпечення можливостей ППО для кожної країни-члена ЄС, незалежно від її національного бюджету.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав ідею Міцотакіса, наголосивши на нагальності впровадження такого механізму захисту в Греції та в усій Європі.

Глава оборонного відомства наголосив на необхідності підготовки до потенційних широкомасштабних атак із застосуванням безпілотників і ракет, підкресливши важливість проактивних стратегій захисту.

Визнаючи, що розробка такої програми потребуватиме часу, Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи.

ДОВІДКА "Залізний купол" – це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна помічати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від чотирьох до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. У 2015 році купол отримав можливість знищувати безпілотники. Особливість системи, яка робить її такою ефективною для Ізраїлю, але водночас не абсолютно універсальною, – її націленість на конкретні специфічні загрози та ракети малої дальності. "Залізний купол" – це мобільна всепогодна система протиповітряної оборони, розроблена ізраїльським підприємством Rafael Advanced Defense Systems. Система здатна помічати та знищувати тактичні некеровані ракети та артилерійські снаряди, випущені з відстані від чотирьох до 70 км з траєкторією, що може загрожувати населеним пунктам. У 2015 році купол отримав можливість знищувати безпілотники. Особливість системи, яка робить її такою ефективною для Ізраїлю, але водночас не абсолютно універсальною, – її націленість на конкретні специфічні загрози та ракети малої дальності.

25 березня Боррель сказав, що Європі необхідно зробити "стрибок уперед" у розвитку оборонної промисловості, аби відповідати на загрози, з якими ЄС зараз стикається.

2 травня Сікорський сказав, що Євросоюзу необхідно створити "важку бригаду", яка б дала змогу швидко реагувати на надзвичайні ситуації в сусідніх країнах, не залучаючи допомогу США.

7 травня Туск закликав Євросоюз мобілізувати 100 млрд євро на оборону та створити спільну систему ППО.

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