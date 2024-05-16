Прем’єр Греції запропонував створити європейську систему ППО за зразком "Залізного купола"
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс виступив з ініціативою створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони за зразком ізраїльського "Залізного купола". Про це політик розповів у інтерв’ю Sky TV, слова грецького прем’єра наводить видання Novinite.
Міцотакіс заявив, що система ППО має бути загальноєвропейською. Він наголосив на важливості колективного використання ресурсів для забезпечення можливостей ППО для кожної країни-члена ЄС, незалежно від її національного бюджету.
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас підтримав ідею Міцотакіса, наголосивши на нагальності впровадження такого механізму захисту в Греції та в усій Європі.
Глава оборонного відомства наголосив на необхідності підготовки до потенційних широкомасштабних атак із застосуванням безпілотників і ракет, підкресливши важливість проактивних стратегій захисту.
Визнаючи, що розробка такої програми потребуватиме часу, Дендіас зазначив, що в бюджетній програмі країни до 2030 року виділено кошти на підтримку цієї ініціативи.
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