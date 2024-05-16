Премьер Греции предложил создать европейскую систему ПВО по образцу "Железного купола"
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с инициативой создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола". Об этом политик рассказал в интервью Sky TV, слова греческого премьера приводит издание Novinite.
Мицотакис заявил, что система ПВО должна быть общеевропейской. Он отметил важность коллективного использования ресурсов для обеспечения возможностей ПВО для каждой страны-члена ЕС, независимо от ее национального бюджета.
Министр обороны Греции Никос Дендиас поддержал идею Мицотакиса, отметив необходимость внедрения такого механизма защиты в Греции и во всей Европе.
Глава оборонного ведомства отметил необходимость подготовки к потенциальным широкомасштабным атакам с применением беспилотников и ракет, подчеркнув важность проактивных стратегий защиты.
Признавая, что разработка такой программы потребует времени, Дендиас отметил, что в бюджетной программе страны до 2030 года выделены средства для поддержки этой инициативы.
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