Премьер Греции предложил создать европейскую систему ПВО по образцу "Железного купола"

Кириакос Мицотакис (Фото: EPA)

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил с инициативой создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны по образцу израильского "Железного купола". Об этом политик рассказал в интервью Sky TV, слова греческого премьера приводит издание Novinite.

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Мицотакис заявил, что система ПВО должна быть общеевропейской. Он отметил важность коллективного использования ресурсов для обеспечения возможностей ПВО для каждой страны-члена ЕС, независимо от ее национального бюджета.

Министр обороны Греции Никос Дендиас поддержал идею Мицотакиса, отметив необходимость внедрения такого механизма защиты в Греции и во всей Европе.

Глава оборонного ведомства отметил необходимость подготовки к потенциальным широкомасштабным атакам с применением беспилотников и ракет, подчеркнув важность проактивных стратегий защиты.

Признавая, что разработка такой программы потребует времени, Дендиас отметил, что в бюджетной программе страны до 2030 года выделены средства для поддержки этой инициативы.

СПРАВКА "Железный купол" – это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные на расстоянии от четырех до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году купол получил возможность уничтожать беспилотники. Особенность системы, которая делает ее столь эффективной для Израиля, но в то же время не абсолютно универсальной, – ее нацеленность на конкретные специфические угрозы и ракеты малой дальности. "Железный купол" – это мобильная всепогодная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems. Система способна замечать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные на расстоянии от четырех до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. В 2015 году купол получил возможность уничтожать беспилотники. Особенность системы, которая делает ее столь эффективной для Израиля, но в то же время не абсолютно универсальной, – ее нацеленность на конкретные специфические угрозы и ракеты малой дальности.

25 марта Боррель сказал, что Европе необходимо сделать "скачок вперед" в развитии оборонной промышленности, чтобы отвечать на угрозы, с которыми ЕС сейчас сталкивается.

2 мая Сикорский сказал, что Евросоюзу необходимо создать "тяжелую бригаду", которая позволила бы быстро реагировать на чрезвычайные ситуации в соседних странах, не привлекая помощь США.

7 мая Туск призвал Евросоюз мобилизовать 100 млрд евро на оборону и создать общую систему ПВО.

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