США у 2026 році розмістять у Німеччині ракетні комплекси великої дальності

Прапори США і Німеччини (Фото: Christian Charisius/EPA)

У 2026 році Сполучені Штати почнуть розміщувати на території Німеччини далекобійні ударні системи, включно з гіперзвуковою зброєю. Про це йдеться у спільній заяві країн, оприлюдненій Білим домом.

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У ній йдеться про те, що США почнуть епізодичне розгортання далекобійних вогневих засобів своєї оперативно-тактичної групи в Німеччині. Це відбуватиметься в межах планування довгострокового розміщення цих засобів у майбутньому.

Цими видами зброї є зенітні ракети SM-6, крилаті ракети Tomahawk і експериментальне гіперзвукове озброєння, яке має більшу дальність ураження, ніж наземні вогневі засоби, які зараз розміщені в Європі.

"Застосування цих передових сил і засобів продемонструє прихильність США НАТО та їх внесок у європейське інтегроване стримування", – зазначається у повідомленні.

ДОВІДКА. SM-6 – американська зенітна ракета з активною системою самонаведення. Максимальна дальність польоту – близько 450 км. Її поставили на озброєння у 2013 році. Tomahawk – крилата ракета великого радіуса дії підводного, надводного, сухопутного та повітряного базування дальністю до 1800 км. Здійснює політ на гранично малих висотах з огинанням рельєфу місцевості. Знаходиться на озброєнні кораблів та підводних човнів ВМС США.

Наприкінці червня армія США уклала контракт із компанією Lockheed Martin на виробництво 870 ракет для Patriot вартістю $4,5 млрд.

9 липня США підписали з Польщею другу угоду про прямий кредит на $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot, а також танків Abrams.

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