Трамп у разі переобрання може скоротити обмін розвідданими з Європою – Politico

Обмеження може мати "жахливі" наслідки для безпеки, особливо для України, пише Politico

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Дональд Трамп у разі переобрання президентом США розглядає можливість скорочення обміну розвідувальною інформацією з членами НАТО в Європі. Про це повідомило видання Politico з посиланням на неназваних посадовців поінформованих про плани кандидата в президенти Сполучених Штатів.

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За словами трьох європейських посадовців і високопоставленого посадовця Альянсу, радники Трампа поінформували союзників, що скорочення обміну розвідінформацією стане частиною ширшого плану скорочення підтримки та співпраці США з іншими країнами НАТО.

У матеріалі Politico йдеться, що обмеження може мати "жахливі" наслідки для безпеки, особливо для України, яка намагається відбити російське вторгнення.

"Саме американська розвідка допомогла переконати багато країн НАТО в тому, що російський диктатор Володимир Путін налаштований вторгнутися в Україну. Деякі країни не вірили, що Росія має можливості провести успішну військову кампанію", – заявив один зі співрозмовників видання серед європейських посадовців.

Зменшення обміну розвідданими США може зменшити здатність Європи протистояти російському вторгненню, якщо Путін вирішить розширити військові операції на континенті за межі України, сказав високопоставлений американський посадовець.

Президент США Джо Байден збільшив кількість інформації, якою Вашингтон діляться з іноземними союзниками, зокрема щодо Росії. Європейські посадовці заявили, що поки незрозуміло, чи розглядає Трамп повернення до попереднього рівня обміну інформацією, чи ще більше скоротить у разі повернення до Білого дому.

Занепокоєння щодо планів Трампа виникають у той час, як НАТО нарощує зусилля зі збору доказів щодо ймовірних диверсій, зокрема підпалів, пов’язаних з Росією по всій Європі.

"Росія прямо зараз здійснює фактичні акти підпалів і диверсій і планує вбивства на території союзників, намагаючись підірвати підтримку України серед нашого національного населення. США посилили обмін розвідувальними даними в НАТО, щоб допомогти у відповідь на ці диверсійні кампанії. І це має реальний вплив", – наголосив посадовець Альянсу.

4 травня The Telegraph писало, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

21 червня Трамп заявив, що риторика Байдена про можливий вступ України до НАТО нібито спровокувала Путіна на повномасштабне вторгнення.

2 липня Politico писало, що Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід.

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