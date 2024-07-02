План Трампа щодо НАТО може включати нерозширення на схід – Politico

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Дональд Трамп у разі своєї перемоги на президентських виборах у США може розглянути відмову НАТО від розширення на схід. Про це повідомило видання Politico з посиланням на колишніх посадовців з команди 45-го президента США, які, ймовірно, працюватимуть під час його другого терміну у разі переобрання.

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Як розповіли двоє співрозмовників, ймовірний кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов’язується не розширюватися на схід. Зокрема, це стосується України та Грузії.

Також співрозмовники Politico заявили, що план Трампа може включати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про те, скільки тимчасово окупованих територій України "Москва може зберегти".

Водночас співрозмовники стверджують, що план щодо НАТО не передбачає вихід США з Альянсу, про що Трамп неодноразово заявляв. Але буде запропонована так звана "дворівнева система НАТО", пише видання. Вона полягає в тому, що країни-члени Альянсу, які не досягли цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантіями безпеки США".

Також, за словами співрозмовників, у разі переобрання Трампа президентом США залишать свою ядерну парасольку над Європою, зберігши військово-морські сили, авіацію та бази в Німеччині, Великій Британії та Туреччині. Втім вони стверджують, що основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії зрештою перейде з рук США до європейських держав.

4 травня The Telegraph писало, що Трамп у разі перемоги на виборах у США розглядає плани змусити членів НАТО збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

21 червня Трамп заявив, що риторика Байдена про можливий вступ України до НАТО нібито спровокувала Путіна на повномасштабне вторгнення.

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