План Трампа по НАТО может включать нерасширение на восток – Politico

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Дональд Трамп, в случае своей победы на президентских выборах в США может рассмотреть отказ НАТО от расширения на восток. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на бывших должностных лиц из команды 45-го президента США, которые, вероятно, будут работать во время его второго срока в случае переизбрания.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Как рассказали двое собеседников, вероятный кандидат от Республиканской партии обдумывает соглашение, согласно которому НАТО обязуется не расширяться на восток. В частности, это касается Украины и Грузии.

Также собеседники Politico заявили, что план Трампа может включать в себя переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным о том, сколько временно оккупированных территорий Украины "Москва может сохранить".

В то же время собеседники утверждают, что план по НАТО не предусматривает выход США из Альянса, о чем Трамп неоднократно заявлял. Но будет предложена так называемая "двухуровневая система НАТО", пишет издание. Она состоит в том, что страны-члены Альянса, не достигшие целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП, "не будут пользоваться оборонной щедростью и гарантиями безопасности США".

Также, по словам собеседников, в случае переизбрания Трампа президентом США сохранят свой ядерный зонтик над Европой, сохранив военно-морские силы, авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции. Однако они утверждают, что основная часть пехоты, бронетехники, материально-технического обеспечения и артиллерии в конце концов перейдет из рук США в европейские государства.

4 мая The Telegraph писало, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

21 июня Трамп заявил, что риторика Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО якобы спровоцировала Путина на полномасштабное вторжение.

Читайте также: Байден назвал Путина военным преступником и сказал, что Трамп хочет вывести США из НАТО