Заблокированные в Купянске россияне скопились и переместились в сторону центра – ВСУ
Операция по возвращению контроля над Купянском и окружением россиян продолжается. Сейчас около 100 оккупантов остаются заблокированными в городе, они сместились ближе к центру. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, сейчас происходит постепенное "выдавливание" россиян из Купянска. В частности, уже были новости об освобождении гражданских заложников, которых россияне используют как живой щит, в том числе и детей.
"И это объяснение того, почему это не происходит мгновенно. Конечно, было бы просто наносить удары исключительно по тем позициям, где сейчас засели россияне, но это могло бы повлечь и гражданские жертвы, и лишние разрушения", – пояснил он.
С другой стороны, отметил Трегубов, не хочется допускать и потерь со стороны украинских сил в городских штурмах, поэтому сейчас действия по ликвидации российской группировки происходят "осторожно".
Комментируя текущую ситуацию в городе, спикер ВСУ сообщил, что наблюдается перемещение россиян ближе к центру, поскольку на окраинах им "не очень удобно находиться". Они "немножко скопились" и воспользовались серой зоной.
По предварительной оценке разведки, по состоянию на конец прошлой недели в Купянске находилось 40 "активных позывных" по рациям – это означает, что 40 человек активно используют рации. Обычно одна рация – на трех-четырех человек.
Таким образом, по его словам, в городе находятся от 100 до 200 оккупантов, но, по оценке украинских сил, – все же ближе к 100.
Трегубов добавил, что оккупанты в Купянске в "плохом" состоянии, и армия РФ помочь им не может, так как город отрезан от любого сообщения – о пополнении в живой силе речь уже не идет, а поставки возможно осуществлять только с помощью сбросов с дронов.
В то же время дроны не везде способны пролететь, имеют ограниченную грузоподъемность, а также когда происходит сброс – украинские силы тоже видят, кто подбегает и где именно. Это становится дополнительным фактором опасности для россиян.
- Путин и начальник Генштаба РФ Герасимов в течение последних недель неоднократно заявляли о якобы полной оккупации Купянска и "окружении 15 батальонов ВСУ".
- 12 декабря "Хартия" заявила, что российская группировка в Купянске, которая насчитывает более 200 военнослужащих, полностью окружена. Наземный доступ для армии РФ на Купянск полностью перекрыт. Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город.
- В тот же день Зеленский посетил направление и снял видео у стелы на въезде в Купянск.
