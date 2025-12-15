Заблокированные в Купянске россияне скопились и переместились в сторону центра – ВСУ

Россияне остаются в окружении в Купянске, сейчас происходит их постепенное "выдавливание"

Российский дрон (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Операция по возвращению контроля над Купянском и окружением россиян продолжается. Сейчас около 100 оккупантов остаются заблокированными в городе, они сместились ближе к центру. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, сейчас происходит постепенное "выдавливание" россиян из Купянска. В частности, уже были новости об освобождении гражданских заложников, которых россияне используют как живой щит, в том числе и детей.

"И это объяснение того, почему это не происходит мгновенно. Конечно, было бы просто наносить удары исключительно по тем позициям, где сейчас засели россияне, но это могло бы повлечь и гражданские жертвы, и лишние разрушения", – пояснил он.

С другой стороны, отметил Трегубов, не хочется допускать и потерь со стороны украинских сил в городских штурмах, поэтому сейчас действия по ликвидации российской группировки происходят "осторожно".

Комментируя текущую ситуацию в городе, спикер ВСУ сообщил, что наблюдается перемещение россиян ближе к центру, поскольку на окраинах им "не очень удобно находиться". Они "немножко скопились" и воспользовались серой зоной.

По предварительной оценке разведки, по состоянию на конец прошлой недели в Купянске находилось 40 "активных позывных" по рациям – это означает, что 40 человек активно используют рации. Обычно одна рация – на трех-четырех человек.

Таким образом, по его словам, в городе находятся от 100 до 200 оккупантов, но, по оценке украинских сил, – все же ближе к 100.

Трегубов добавил, что оккупанты в Купянске в "плохом" состоянии, и армия РФ помочь им не может, так как город отрезан от любого сообщения – о пополнении в живой силе речь уже не идет, а поставки возможно осуществлять только с помощью сбросов с дронов.

В то же время дроны не везде способны пролететь, имеют ограниченную грузоподъемность, а также когда происходит сброс – украинские силы тоже видят, кто подбегает и где именно. Это становится дополнительным фактором опасности для россиян.