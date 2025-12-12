Российская группировка в Купянске полностью окружена – "Хартия"

Наземный доступ для оккупантов на Купянск полностью перекрыт, также взяты под огневой контроль все выходы из газовой трубы

Иллюстративное фото: "Хартия"

Российская группировка врага в Купянске, которая сейчас насчитывает более 200 военнослужащих, полностью окружена. Об этом сказано в предоставленном LIGA.net пресс-релизе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия".

Военные заявили, что наземный доступ для российских оккупантов на Купянск полностью перекрыт. Также под огневой контроль взяты все выходы из газовой трубы, которую враг использовал для захода в город. Обеспечение врага осуществляется исключительно воздушными дронами.

В "Хартии" отметили, что украинским войскам приходится действовать осторожно, поскольку в Купянске остается до 500 местных жителей, которых россияне пытаются использовать в качестве "живого щита".

В течение нескольких месяцев на картах DeepState сохранялась обстановка, где враг прорвался в Купянск на глубину до 6 км от реки Оскол, зашел в город с севера и захватил большую часть его правобережной части. Сегодня на карте DeepState появились отметки о резком изменении обстановки под Купянском и в самом городе.

Купянск на карте DeepState

OSINT-сообщество подтверждает, что в результате успешной операции Сил обороны заблокирован противник в Купянске и зачищена вся северо-западная окраина города.

Командование "Хартии" подробно рассказало об успешной контратаке Сил обороны: в течение октября-ноября 2025 года подразделения поисково-ударной группировки "Хартия" разгромили несколько батальонов и штурмовых отрядов россиян.

Украинские воины уничтожили 1027 российских военнослужащих, освободили села Кондрашовка и Радьковка и их окрестности, прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город.

В сентябре 2025-го, когда ситуация в Купянске стала критической, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский создал поисково-ударную группировку "Хартия". В нее вошли подразделения 13-й бригады оперативного назначения "Хартия", 475-го штурмового полка "Код 9.2", 92-й штурмовой бригады, Иностранного Легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.

В октябре-ноябре подразделения разгромили несколько батальонов и штурмовых отрядов россияне, которые действовали при поддержке 7-го полка беспилотных войск и подразделений БпЛА "Рубикон" и "Судный день".

Украинские воины прорвались к реке Оскол севернее Купянска, полностью перекрыв наземные маршруты захода оккупантов в город. В результате тяжелых боев группировка 13-й бригады НГУ "Хартия" полностью освободила село Радьковка и его окрестности, а также окружающие леса. Кроме того, выбила врага из нескольких десятков домов на севере самого Купянска. 475 ОШП "Код 9.2" при поддержке 4-го батальона 92 ОШБ полностью освободил село Кондрашовка, его окрестности и окружающие леса.

"Бои в центре города еще продолжаются, но впоследствии украинский Купянск будет полностью освобожден", – заверил командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь "Корнет" Оболенский.