Трамп в случае переизбрании может сократить обмен разведданными с Европой – Politico

Ограничение может иметь "ужасающие" последствия для безопасности, особенно для Украины, пишет Politico

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Дональд Трамп в случае переизбрания президентом США рассматривает возможность сокращения обмена разведывательной информацией с членами НАТО в Европе. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных должностных лиц, проинформированных о планах кандидата в президенты Соединенных Штатов.

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По словам трех европейских чиновников и высокопоставленного чиновника Альянса, советники Трампа проинформировали союзников, что сокращение обмена развединформацией станет частью более широкого плана сокращения поддержки и сотрудничества США с другими странами НАТО.

В материале Politico говорится, что ограничение может иметь "ужасающие" последствия для безопасности, особенно для Украины, пытающейся отразить российское вторжение.

"Именно американская разведка помогла убедить многие страны НАТО в том, что российский диктатор Владимир Путин настроен вторгнуться в Украину. Некоторые страны не верили, что у России есть возможность провести успешную военную кампанию", – заявил один из собеседников издания среди европейских чиновников.

Уменьшение обмена разведданными США может снизить способность Европы противостоять российскому вторжению, если Путин решит расширить военные операции на континенте за пределы Украины, сказал высокопоставленный американский чиновник.

Президент США Джо Байден увеличил количество информации, которой Вашингтон делятся с иностранными союзниками, в том числе по России. Европейские чиновники заявили, что пока неясно, рассматривает ли Трамп возврат к предыдущему уровню обмена информацией или еще больше сократит в случае возвращения в Белый дом.

Беспокойство о планах Трампа возникает в то время, как НАТО наращивает усилия по сбору доказательств по вероятным диверсиям, в том числе поджогам, связанным с Россией по всей Европе.

"Россия прямо сейчас совершает фактические акты поджогов и диверсий и планирует убийства на территории союзников, пытаясь подорвать поддержку Украины среди нашего национального населения. США усилили обмен разведывательными данными в НАТО, чтобы помочь в ответ на эти диверсионные кампании. И это имеет реальное влияние", – подчеркнул чиновник Альянса.

4 мая The Telegraph писало, что Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

21 июня Трамп заявил, что риторика Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО якобы спровоцировала Путина на полномасштабное вторжение.

2 июля Politico писало, что Трамп, в случае своей победы на президентских выборах в США, может рассмотреть отказ НАТО от расширения на восток.

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