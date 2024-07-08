Reuters: НАТО планирует создать от 35 до 50 бригад для защиты от российского нападения

Лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах на саммите в Вашингтоне, пишет Reuters

Солдаты НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

НАТО потребует создания от 35 до 50 дополнительных бригад, чтобы полностью реализовать свои новые планы по защите от нападения со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника среди военных.

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Он отказался предоставить какие-либо подробности о планах, которые являются секретными. Бригада состоит из 3000–7000 военнослужащих, поэтому создать еще 35–50 таких подразделений было бы серьезным вызовом, пишут журналисты.

Еще одним признаком масштаба проблемы, с которой сталкивается Альянс в связи с необходимостью серьезнее отнестись к угрозе российского нападения после вторжения в Украину в 2022 году, стало заявление еще одного собеседника в сфере безопасности о том, что одной только Германии придется вчетверо увеличить свои возможности противовоздушной обороны.

В материале говорится, что на саммите в 2023 году в Вильнюсе лидеры стран НАТО согласовали первые оборонные планы Альянса за более чем 30 лет, и с тех пор официальные лица работают над превращением документов в конкретные военные требования.

Ожидается, что лидеры НАТО получат обновленную информацию о планах на саммите в Вашингтоне. На просьбу прокомментировать ситуацию представитель Альянса заявил, что военные планировщики определили "подробные требования к войскам и вооружениям, необходимым для защиты".

"Противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное вооружение, материально-техническое обеспечение, а также большие наземные формирования являются нашими главными приоритетами", – заявил собеседник Reuters.

11 апреля президент Финляндии Стубб заявил, что страны НАТО должны быть менее воинственными в своей риторике против РФ и вместо этого готовить свои вооруженные силы к потенциальному конфликту.

5 июля Reuters писало, что на саммите НАТО в Вашингтоне впервые объявят обязательства по оборонной промышленности, в частности, стандартизации артснарядов, чтобы сделать их взаимозаменяемыми на поле боя.

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