НАТО согласовало выделение Украине 40 млрд евро военной помощи в 2025 году – Reuters

Соответствующее обязательство лидеры НАТО должны подписать на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля

Флаг НАТО (Фото: ЕРА/TOMS KALNINS)

Страны-члены НАТО 3 июля договорились о выделении 40 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного западноевропейского дипломата.

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Отмечается, что лидеры стран НАТО подпишут соответствующее обязательство на саммите Альянса в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Об идее ежегодного выделения 40 млрд евро в помощь Украине генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит уже несколько месяцев. Впервые Reuters об этом сообщило 31 мая. В середине июня Столтенберг подчеркнул, что США должны обеспечить половину средств для фонда НАТО по закупкам оружия для Украины. Объем этого фонда, подчеркнул он, должен составлять $40 млрд в год (примерно столько же евро).

27 мая Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет создана постоянная структура для организации поставок оружия Украине.

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