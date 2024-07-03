НАТО погодило виділення Україні 40 млрд євро військової допомоги у 2025 році – Reuters
Країни-члени НАТО 3 липня домовились про виділення 40 млрд євро військової допомоги Україні у 2025 році. Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного західноєвропейського дипломата.
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Зазначається, що лідери країн НАТО підпишуть відповідне зобов'язання на саміті Альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
Про ідею щорічного виділення 40 млрд євро на допомогу Україні генсек НАТО Єнс Столтенберг говорить вже кілька місяців поспіль. Вперше Reuters про це повідомило 31 травня. У середині червня Столтенберг наголосив, що США мають забезпечити половину коштів для фонду НАТО із закупівель зброї для України. Об'єм цього фонду, наголосив він, має становити $40 млрд на рік (приблизно стільки ж євро).
- 27 травня Столтенберг заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні буде створено постійну структуру для організації постачань зброї Україні.
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