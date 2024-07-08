Reuters: НАТО планує створити від 35 до 50 бригад для захисту від російського нападу

Солдати НАТО (Фото: Valda Kalnina/EPA)

НАТО знадобиться створити від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника серед військових.

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Він відмовився надати будь-які подробиці про плани, які є секретними. Бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом, пишуть журналісти.

Ще однією ознакою масштабу проблеми, з якою стикається Альянс у зв'язку з необхідністю серйозніше поставитися до загрози російського нападу після вторгнення в Україну у 2022 році, стала заява ще одного співрозмовника у сфері безпеки про те, що одній тільки Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої можливості протиповітряної оборони.

У матеріалі йдеться, що на саміті у 2023 році у Вільнюсі лідери країн НАТО погодили перші оборонні плани Альянсу за більш ніж 30 років, і з того часу офіційні особи працюють над перетворенням документів у конкретні військові вимоги.

Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани на саміті у Вашингтоні. На прохання прокоментувати ситуацію представник Альянсу заявив, що військові планувальники визначили "докладні вимоги до військ та озброєння, необхідних для захисту".

"Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні формування є нашими пріоритетами", – заявив співрозмовник Reuters.

11 квітня президент Фінляндії Стубб заявив, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти РФ і замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.

5 липня Reuters писало, що на саміті НАТО у Вашингтоні вперше оголосять зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стандартизації артснарядів, щоб зробити їх взаємозамінними на полі бою.

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