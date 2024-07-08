Reuters: НАТО планує створити від 35 до 50 бригад для захисту від російського нападу
НАТО знадобиться створити від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника серед військових.
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Він відмовився надати будь-які подробиці про плани, які є секретними. Бригада складається з 3000-7000 військовослужбовців, тому створити ще 35-50 таких підрозділів було б серйозним викликом, пишуть журналісти.
Ще однією ознакою масштабу проблеми, з якою стикається Альянс у зв'язку з необхідністю серйозніше поставитися до загрози російського нападу після вторгнення в Україну у 2022 році, стала заява ще одного співрозмовника у сфері безпеки про те, що одній тільки Німеччині доведеться вчетверо збільшити свої можливості протиповітряної оборони.
У матеріалі йдеться, що на саміті у 2023 році у Вільнюсі лідери країн НАТО погодили перші оборонні плани Альянсу за більш ніж 30 років, і з того часу офіційні особи працюють над перетворенням документів у конкретні військові вимоги.
Очікується, що лідери НАТО отримають оновлену інформацію про плани на саміті у Вашингтоні. На прохання прокоментувати ситуацію представник Альянсу заявив, що військові планувальники визначили "докладні вимоги до військ та озброєння, необхідних для захисту".
"Протиповітряна та протиракетна оборона, далекобійне озброєння, матеріально-технічне забезпечення, а також великі наземні формування є нашими пріоритетами", – заявив співрозмовник Reuters.
- 11 квітня президент Фінляндії Стубб заявив, що країни НАТО мають бути менш "войовничими" у своїй риториці проти РФ і замість цього готувати свої збройні сили до потенційного конфлікту.
- 5 липня Reuters писало, що на саміті НАТО у Вашингтоні вперше оголосять зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стандартизації артснарядів, щоб зробити їх взаємозамінними на полі бою.
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