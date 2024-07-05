Reuters: НАТО посилить стандартизацію артснарядів, щоб зробити їх взаємозамінними

Наразі в Альянсі існує стандарт для артснарядів, але його дотримання є добровільним, пише агентство

Артилерійські снаряди (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня, вперше оголосять зобов’язання щодо оборонної промисловості, зокрема стандартизації артилерійських снарядів, щоб зробити їх взаємозамінними на полі бою. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на неназваного співрозмовника в Альянсі.

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У матеріалі йдеться, що в Альянсі існує стандарт для артснарядів, але його дотримання є добровільним. 14 країн НАТО ухвалили рішення не дотримуватися цього стандарту, тому існують різні типи 155-мм боєприпасів.

"Україна показала, що наша стандартизація була гарною на папері, але не такою гарною на полі бою", – заявив представник Альянсу, маючи на увазі 155-мм боєприпаси, попит на які різко виріс на тлі війни в Україні.

Різні 155-мм боєприпаси можуть використовуватися усіма західними гарматами, але оператори повинні враховувати специфікацію снарядів під час заряджання й ведення вогню, інакше вони ризикують промахнутися на десятки метрів, пишуть журналісти Reuters.

Технічні характеристики снарядів занесені в таблиці, якими користуються оператори гаубиць, але офіційні особи стверджують, що виробники іноді не надають усіх необхідних даних, тому Альянс прагне змінити цю ситуацію.

"Світ, в якому існував би один стандартизований боєприпас НАТО, де всі члени Альянсу виробляли б однакові патрони, був би набагато простішим для військового командування. Ви могли б взяти боєприпаси з цього сховища і перемістити їх до цих гаубиць, і це був би найефективніший спосіб ведення справ", – зазначив співрозмовник Reuters.

У січні 2024 року концерн Rheinmetall повідомив, що побудує новий завод із виробництва боєприпасів великого калібру, зокрема для України.

У лютому Rheinmetall почав будувати новий завод боєприпасів Werk Niedersachsen у Німеччині. За планами, він почне працювати вже через рік, а за три роки вийде на планову потужність 200 000 артснарядів.

30 травня у США відкрився завод General Dynamics, який вироблятиме артснаряди калібру 155 мм.

3 червня стало відомо, що німецька компанія збудує в Литві завод із виробництва 155-мм артилерійських снарядів.

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