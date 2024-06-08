Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру
Україна завдяки угоді з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в Telegram.
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"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників — дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", – написав він.
За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".
- На початку травня Камишін сказав, що Україна почала самостійно виробляти артилерійські снаряди, але все одно потребує допомоги від міжнародних партнерів.
- 17 лютого німецький оборонний концерн Rheinmetall оголосив про намір побудувати в Україні завод боєприпасів потужністю не менше 100 000 снарядів на рік.