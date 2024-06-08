Украина получила первую иностранную лицензию на производство снарядов 155 калибра
Украина благодаря соглашению с французско-германским оборонным конгломератом KNDS получила первую иностранную лицензию на производство снарядов 155 калибра. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в Telegram.
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"Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей очень важно. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра", — написал он.
По словам Камышина, имея на руках такое соглашение, украинский партнер KNDS "сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции".
- В начале мая Камышин сказал, что Украина начала самостоятельно производить артиллерийские снаряды, но все равно нуждается в помощи от международных партнеров.
- 17 февраля немецкий оборонный концерн Rheinmetall объявил о намерении построить в Украине завод боеприпасов мощностью не менее 100 000 снарядов в год.