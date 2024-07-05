Reuters: НАТО усилит стандартизацию артснарядов, чтобы сделать их взаимозаменяемыми

В настоящее время в Альянсе существует стандарт для артснарядов, но его соблюдение добровольное, пишет агентство

Артиллерийские снаряды (Фото: Hannibal Hanschke / EPA)

На саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, впервые будут объявлены обязательства по оборонной промышленности, в частности стандартизации артиллерийских снарядов, чтобы сделать их взаимозаменяемыми на поле боя. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в Альянсе.

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В материале говорится, что в Альянсе существует стандарт для артснарядов, но его соблюдение является добровольным. 14 стран НАТО приняли решение не соблюдать этот стандарт, поэтому существуют разные типы 155-мм боеприпасов.

"Украина показала, что наша стандартизация была хорошей на бумаге, но не столь хорошей на поле боя", – заявил представитель Альянса, имея в виду 155-мм боеприпасы, спрос на которые резко вырос на фоне войны в Украине.

Различные 155-мм боеприпасы могут использоваться всеми западными пушками, но операторы должны учитывать спецификацию снарядов при заряжании и ведении огня, иначе рискуют промахнуться на десятки метров, пишут журналисты Reuters.

Технические характеристики снарядов занесены в таблицы, которыми пользуются операторы гаубиц, но официальные лица утверждают, что производители иногда не предоставляют все необходимые данные, поэтому Альянс стремится изменить эту ситуацию.

"Мир, в котором существовал бы один стандартизированный боеприпас НАТО, где все члены Альянса производили бы одинаковые патроны, был бы гораздо проще для военного командования. Вы могли бы взять боеприпасы из этого хранилища и переместить их к этим гаубицам, и это был бы самый эффективный способ ведения дел", – отметил собеседник Reuters.

В январе 2024 года концерн Rheinmetall сообщил, что построит новый завод по производству боеприпасов большого калибра, в частности для Украины.

В феврале Rheinmetall начал строить новый завод боеприпасов Werk Niedersachsen в Германии. По планам, он начнет работать уже через год, а через три года выйдет на плановую мощность 200 000 артснарядов.

30 мая в США открылся завод General Dynamics, производящий артснаряды калибра 155 мм.

3 июня стало известно, что немецкая компания построит в Литве завод по производству 155-мм артиллерийских снарядов.

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