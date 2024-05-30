В США открыли завод: будет производить 30 000 артснарядов ежемесячно

Артиллерийские снаряды (Иллюстративное фото: EPA)

В американском городе Мескит (штат Техас) открылся новый оружейный завод General Dynamics, который будет производить артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Об этом сообщила компания General Dynamics.

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"Этот универсальный завод артиллерийских снарядов был спроектирован и специально построен для интеграции новых, инновационных производственных процессов для обеспечения устойчивых и длительных промышленных возможностей для наших бойцов", — заявил президент General Dynamics Фират Гезен.

Издание The New York Times сообщило, что завод будет ежемесячно производить около 30 000 снарядов для 155-миллиметровых гаубиц, которые имеют решающее значение для военных действий в Украине.

Чтобы обеспечить поставки артиллерийских расчетов Украины, Пентагон задался целью производить 100 000 артснарядов ежемесячно до конца 2025 года. Эта цель — почти десятикратное увеличение производства по сравнению с тем, что было несколько лет назад. Заводы в Скрантоне и Уилкс-Барре вместе производят около 36 000 снарядов в месяц, отмечают журналисты.

По информации The New York Times, предприятие, строительство которого обошлось в более чем $500 млн, будет состоять из трех производственных линий и обеспечит 350 новых рабочих мест, когда выйдет на полную мощность в 2025 году.

27 марта Bloomberg писало, что США ведут переговоры с Турцией по увеличению закупок взрывчатых веществ для производства артснарядов. Издание отмечало, что если решение будет принято, это позволит США увеличить производство боеприпасов в три раза.

25 апреля начальник штаба армии США Мингус сообщил, что к следующему лету страна достигнет производства 155-мм артснарядов в 100 000 единиц ежемесячно, или 1,2 млн единиц в год.

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