США домовляються із Туреччиною про тротил, щоб потроїти виробництво снарядів – Bloomberg

Артилерійські снаряди (Фото: EPA)

США ведуть переговори з Туреччиною про збільшення закупівель вибухових матеріалів для виробництва артилерійських снарядів, оскільки союзники намагаються доставити Україні необхідні боєприпаси. Про це повідомило видання Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з процесом переговорів.

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Як зазначає видання, турецькі постачання тринітротолуолу, відомого як тротил, і нітрогуанідину, який використовується як паливо, матимуть ключове значення для американського виробництва 155-мм снарядів. Якщо рішення буде ухвалене, це дозволить США збільшити виробництво боєприпасів утричі.

Як йдеться в публікації, війна в Україні спровокувала сплеск глобального попиту на боєприпаси, а західні союзники намагаються постачати снаряди Києву, а також поповнювати власні запаси.

Як розповів один зі співрозмовників, різке зростання попиту призвело до відставання в глобальних замовленнях і створило навантаження на ланцюжки постачання вибухових матеріалів, зокрема тротилу.

Крім того, наприкінці лютого Пентагон заявив, що уклав контракт з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній виробництва металевих частин для 155-мм снарядів у Техасі, зокрема з турецькими субпідрядниками. Планується, що виробництво запустять у червні. В Пентагоні тоді заявили, що співпраця з союзниками є "ключовою для створення глобальної військової промислової бази".

Bloomberg зазначає, що до 2025 року виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon будуть виготовляти приблизно 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів, які виробляють у США. Також Пентагон закупив у турецької компанії Arca Defense 116 000 боєприпасів, які будуть поставлені в поточному році.

Як пише видання з посиланням на західних посадовців, оскільки великі оборонні компанії та менші постачальники починають нарощувати виробництво, очікується, що наступного року виробництво боєприпасів у США та Європі значно зросте. Але, за словами співрозмовників, це частково залежить від того, чи схвалить Конгрес допомогу Україні на $60 млрд.

"Армія США планує виробляти 100 000 155-мм снарядів на місяць до кінця 2025 року, що буде неможливо без коштів", – заявила міністерка Армії США Крістін Вормут.

Bloomberg наголошує, що партнерство США з Туреччиною у виробництві боєприпасів також виявляє розбіжності в стратегії з Європейським Союзом. Протягом кількох місяців ЄС відмовлявся від закупівлі снарядів у Туреччини через опір Франції, Греції та Кіпру. І це відбувалося в умовах, коли Брюссель "зірвав" постачання Україні 1 млн боєприпасів.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути закуплені в третіх країнах і відправлені до України.

13 березня глава МЗС Кулеба повідомляв, що окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил оборони наразі існує ще декілька, і їхня реалізація залежить лише від питання фінансування.

27 березня повідомлялося, що глава МЗС Чехії Ліпавський заявив, Україна може отримати 1,5 млн снарядів в рамках чеської ініціативи замість 800 000 обіцяних.

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