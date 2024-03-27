Глава МЗС Чехії: Україна може отримати 1,5 мільйона снарядів замість 800 000 обіцяних

Ян Ліпавський вважає, що чеська ініціатива вже дає свої плоди, оскільки "змінила погляд ЗСУ на використання поточних запасів"

Ян Ліпавський (Фото: ЕРА)

Україна може отримати 1,5 млн снарядів в рамках чеської ініціативи замість 800 000 обіцяних. Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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"Ми можемо зробити набагато більше, ніж було оголошено спочатку", – сказав він, назвавши цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

Ліпавський уточнив, що фінансування перших постачань боєприпасів необхідне до того, як розпочнеться їхнє відправлення в Україну. Тому чеська ініціатива, за його словами, сама собою не буде достатньою для підтримки України.

Глава МЗС Чехії переконаний, що снарядна ініціатива вже дає свої плоди та впливає на бойові дії, попри те, що постачання ще не розпочалося.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них буде постачання свіжих боєприпасів, що змінило їх погляд на використання поточних запасів", – пояснив він.

17 лютого під час Мюнхенської конференції безпеки президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені до України протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

13 березня глава МЗС Кулеба повідомляв, що окрім чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Сил оборони, наразі існує ще декілька, і їхня реалізація залежить лише від питання фінансування.

20 березня Ліпавський заявив, що наразі його країна має 300 000 снарядів, які забезпечать "життєво важливі кілька місяців перепочинку" на лінії фронту.

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