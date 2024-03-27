Глава МИД Чехии: Украина может получить 1,5 миллиона снарядов вместо 800 000 обещанных

Ян Липавский считает, что чешская инициатива уже приносит свои плоды, поскольку "изменила взгляд ВСУ на использование текущих запасов"

Ян Липавский (Фото: ЕРА)

Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках чешской инициативы вместо 800 000 обещанных. Об этом в интервью Bloomberg сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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"Мы можем сделать гораздо больше, чем было объявлено сначала", – сказал он, назвав цифру в 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем.

Липавский уточнил, что финансирование первых поставок боеприпасов необходимо до того, как начнется их отправка в Украину. Поэтому чешская инициатива, по его словам, сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины.

Глава МИД Чехии убежден, что снарядная инициатива уже приносит свои плоды и влияет на боевые действия, несмотря на то, что поставки еще не начались.

"Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут поставки свежих боеприпасов, что изменило их взгляд на использование текущих запасов", – пояснил он.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

13 марта глава МИД Кулеба сообщал, что кроме чешской инициативы по закупке боеприпасов для Сил обороны, существует еще несколько, и их реализация зависит только от вопроса финансирования.

20 марта Липавский заявил, что в настоящее время у его страны есть 300 000 снарядов, которые обеспечат "жизненно важные несколько месяцев передышки" на линии фронта.

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