США договариваются с Турцией о тротиле, чтобы утроить производство снарядов – Bloomberg

Артиллерийские снаряды (Фото: EPA)

США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок взрывчатых веществ для производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются доставить Украине необходимые боеприпасы. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с процессом переговоров.

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Как отмечает издание, турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и используемого в качестве топлива нитрогуанидина будут иметь ключевое значение для американского производства 155-мм снарядов. Если решение будет принято, это позволит США увеличить производство боеприпасов в три раза.

Как сообщается в публикации, война в Украине спровоцировала всплеск глобального спроса на боеприпасы, западные союзники пытаются поставлять снаряды Киеву, а также пополнять собственные запасы.

Как рассказал один из собеседников, резкий рост спроса привел к отставанию в глобальных заказах и создал нагрузку на цепочки поставок взрывчатых материалов, в частности тротила.

Кроме того, в конце февраля Пентагон заявил, что заключил контракт с компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий производства металлических частей для 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Планируется, что производство будет запущено в июне. В Пентагоне тогда заявили, что сотрудничество с союзниками является "ключевым для создания глобальной военной промышленной базы".

Bloomberg отмечает, что к 2025 году производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут изготавливать примерно 30% всех 155-мм артиллерийских снарядов, производимых в США. Также Пентагон закупил у турецкой компании Arca Defense 116 000 боеприпасов, которые будут поставлены в текущем году.

Как пишет издание со ссылкой на западных чиновников, поскольку крупные оборонные компании и меньшие поставщики начинают наращивать производство, ожидается, что в следующем году производство боеприпасов в США и Европе значительно увеличится. Но, по словам собеседников, это частично зависит от того, одобрит ли Конгресс помощь Украине на $60 млрд.

"Армия США планирует производить 100 000 155-мм снарядов в месяц до конца 2025 года, что будет невозможно без этих средств", – заявила министр Армии США Кристин Вормут.

Bloomberg отмечает, что партнерство США с Турцией в производстве боеприпасов также выявляет разногласия в стратегии с Европейским Союзом. В течение нескольких месяцев ЕС отказывался от закупки снарядов у Турции из-за сопротивления Франции, Греции и Кипра. И это происходило в условиях, когда Брюссель "сорвал" поставку Украине 1 млн боеприпасов.

17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть закуплены в третьих странах и отправлены в Украину.

13 марта глава МИД Кулеба сообщал, что помимо чешской инициативы по закупке боеприпасов для Сил обороны существует еще несколько, и их реализация зависит только от вопроса финансирования.

27 марта сообщалось, что глава МИД Чехии Липавский заявил, что Украина может получить 1,5 млн снарядов в рамках чешской инициативы вместо 800 000 обещанных.

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