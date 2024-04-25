Американський генерал: США через рік планують потроїти виробництво 155-мм артснарядів

Артилерійські снаряди (Ілюстративне фото: EPA)

В американській армії прогнозують значне зростання власного виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів після схвалення допомоги Україні на $61 млрд. Про це повідомив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, цитує Defense One.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військовий заявив, що до наступного літа США досягнуть виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 000 одиниць щомісяця або 1,2 млн одиниць на рік.

Генерал зазначив, що фактично йдеться про зростання виробництва понад утричі, якщо порівнювати із сьогоднішніми показниками. За його словами, очікується, що у квітні американська оборонка випустить 30 000 одиниць 155-мм артилерійських снарядів.

Мінгус наголосив, що якщо порівнювати з лютим 2022 року, то виробництво збільшиться ушестеро.

У матеріалі видання Defense One йдеться, що ще минулого року керівник закупівель армії США Дуг Буш зазначав, що Вашингтон розширює виробничі потужності та планує відкривати нові виробництва в Арканзасі, Канзасі й Техасі. Артснаряди є одними з небагатьох боєприпасів, виробництво яких контролюється американським урядом, а не закуповується у приватних підрядників.