Американский генерал: США через год планируют утроить производство 155-мм артснарядов

Артиллерийские снаряды (Иллюстративное фото: EPA)

В американской армии прогнозируется значительный рост собственного производства 155-мм артиллерийских боеприпасов после одобрения помощи Украине на $61 млрд. Об этом сообщил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус, цитирует Defense One.

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Военный заявил, что к следующему лету США достигнут производства 155-мм артиллерийских боеприпасов в 100 000 единиц ежемесячно или 1,2 млн единиц в год.

Генерал отметил, что фактически речь идет о росте производства более чем в три раза по сравнению с сегодняшними показателями. По его словам, ожидается, что в апреле американская оборонка выпустит 30 000 единиц 155-мм артиллерийских снарядов.

Мингус подчеркнул, что если сравнивать с февралем 2022 года, то производство увеличится в шесть раз.

В материале издания Defense One говорится, что еще в прошлом году руководитель закупок армии США Дуг Буш отмечал, что Вашингтон расширяет производственные мощности и планирует открывать новые производства в Арканзасе, Канзасе и Техасе. Артснаряды являются одними из немногих боеприпасов, производство которых контролируется американским правительством, а не закупается у частных подрядчиков.