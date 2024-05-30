У США відкрили завод: виготовлятиме 30 000 артснарядів щомісяця
У американському місті Мескіт (штат Техас) відкрився новий збройовий завод General Dynamics, який вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм. Про це повідомила компанія General Dynamics.
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"Цей універсальний завод артилерійських снарядів був спроєктований і спеціально побудований для інтеграції нових, інноваційних виробничих процесів для забезпечення стійких і довготривалих промислових можливостей для наших бійців", – заявив президент General Dynamics Фірат Гезен.
Видання The New York Times пише, що завод щомісяця вироблятиме близько 30 000 снарядів для 155-міліметрових гаубиць, які мають вирішальне значення для військових дій в Україні.
Щоб забезпечити постачання артилерійських розрахунків України, Пентагон поставив за мету виробляти 100 000 артснарядів щомісяця до кінця 2025 року. Ця мета є майже десятикратним збільшенням виробництва, порівнюючи з тим, що було кілька років тому. Заводи у Скрентоні та Вілкс-Баррі разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць, зазначають журналісти.
За інформацією The New York Times, підприємство, будівництво якого обійшлося у понад $500 млн, складатиметься з трьох виробничих ліній і забезпечить 350 нових робочих місць, коли вийде на повну потужність у 2025 році.
- 27 березня Bloomberg писало, що США ведуть переговори з Туреччиною про збільшення закупівель вибухових матеріалів для виробництва артснарядів. Видання зазначало, що якщо рішення буде ухвалене, це дозволить США збільшити виробництво боєприпасів утричі.
- 25 квітня начальника штабу армії США Мінгус повідомив, що до наступного літа країна досягне виробництва 155-мм артснарядів у 100 000 одиниць щомісяця, або 1,2 млн одиниць на рік.
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