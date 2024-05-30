У США відкрили завод: виготовлятиме 30 000 артснарядів щомісяця

Пентагон поставив за мету виробляти 100 000 артснарядів щомісяця до кінця 2025 року

Артилерійські снаряди (Ілюстративне фото: EPA)

У американському місті Мескіт (штат Техас) відкрився новий збройовий завод General Dynamics, який вироблятиме артилерійські снаряди калібру 155 мм. Про це повідомила компанія General Dynamics.

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"Цей універсальний завод артилерійських снарядів був спроєктований і спеціально побудований для інтеграції нових, інноваційних виробничих процесів для забезпечення стійких і довготривалих промислових можливостей для наших бійців", – заявив президент General Dynamics Фірат Гезен.

Видання The New York Times пише, що завод щомісяця вироблятиме близько 30 000 снарядів для 155-міліметрових гаубиць, які мають вирішальне значення для військових дій в Україні.

Щоб забезпечити постачання артилерійських розрахунків України, Пентагон поставив за мету виробляти 100 000 артснарядів щомісяця до кінця 2025 року. Ця мета є майже десятикратним збільшенням виробництва, порівнюючи з тим, що було кілька років тому. Заводи у Скрентоні та Вілкс-Баррі разом виробляють близько 36 000 снарядів на місяць, зазначають журналісти.

За інформацією The New York Times, підприємство, будівництво якого обійшлося у понад $500 млн, складатиметься з трьох виробничих ліній і забезпечить 350 нових робочих місць, коли вийде на повну потужність у 2025 році.

27 березня Bloomberg писало, що США ведуть переговори з Туреччиною про збільшення закупівель вибухових матеріалів для виробництва артснарядів. Видання зазначало, що якщо рішення буде ухвалене, це дозволить США збільшити виробництво боєприпасів утричі.

25 квітня начальника штабу армії США Мінгус повідомив, що до наступного літа країна досягне виробництва 155-мм артснарядів у 100 000 одиниць щомісяця, або 1,2 млн одиниць на рік.

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