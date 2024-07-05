Почти 50 истребителей-невидимок F-35А будут впервые базироваться в Японии – решение США

Этот шаг является частью усилий по укреплению американо-японского альянса и стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе

F-35 (Фото: EPA)

Министерство обороны США заявило, что впервые развернет 48 истребителей-невидимок F-35A на авиабазе Мисава, пытаясь укрепить региональное сдерживание со своим союзником. Об этом сообщило издание Kyodo News.

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В Пентагоне отметили, что 48 F-35A заменят 36 F-16, которые ранее были размещены в Японии, на авиабазе Мисава в северо-восточной японской префектуре Аомори. Таким образом США стремятся укрепить региональные силы сдерживания своего ключевого союзника.

На фоне вызовов безопасности со стороны Китая, Северной Кореи и России Пентагон заявил, что модернизация тактической авиации США будет проводиться в течение следующих нескольких лет в тесной координации с правительством Японии.

В ведомстве отметили, что этот шаг является частью усилий по дальнейшему укреплению американо-японского альянса и укреплению стабильности в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Япония впервые развернула F-35A в Мисави в 2018 году для реагирования на вторжение в воздушное пространство и для наблюдения за Северной Кореей.

Без подробностей Пентагон также заявил, что Корпус морской пехоты США планирует изменить количество F-35 на своей базе в Ивакуни, префектура Ямагути.

СПРАВКА Истребитель разработан компанией Lockheed Martin и впервые совершил полет в 2006 году. Основная его особенность – универсальность. Его поставят на вооружение и в ВВС США и в Корпус морской пехоты и американского флота.



Технические характеристики: масса пустого самолета – 13,1 тонны, максимальная масса для взлета – 31 тонна, дальность полета – 2200 км, максимальная скорость – 1931 км в час, боевой радиус – 1093 км.



На вооружении у F-35 две ракеты класса "воздух-воздух", две корректируемые бомбы массой по 910 кг, пушка 25 мм. Применение технологии "Стелс" (невидимки) позволяет самолету избегать радаров. Истребитель разработан компанией Lockheed Martin и впервые совершил полет в 2006 году. Основная его особенность – универсальность. Его поставят на вооружение и в ВВС США и в Корпус морской пехоты и американского флота.Технические характеристики: масса пустого самолета – 13,1 тонны, максимальная масса для взлета – 31 тонна, дальность полета – 2200 км, максимальная скорость – 1931 км в час, боевой радиус – 1093 км.На вооружении у F-35 две ракеты класса "воздух-воздух", две корректируемые бомбы массой по 910 кг, пушка 25 мм. Применение технологии "Стелс" (невидимки) позволяет самолету избегать радаров.