США и Япония подписали соглашение о создании перехватчика гиперзвуковых ракет

Флаги США и Японии (Иллюстративное фото: EPA)

Соединенные Штаты Америки и Япония подписали контракт о совместной разработке ракет, способных перехватывать гиперзвуковые цели. Об этом сообщило издание The Japan Times.

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По информации издания, на реализацию проекта планируется направить более $3 млрд.

"За последние годы вокруг Японии технологии, связанные с гиперзвуковым оружием, резко усовершенствовались. Усиление возможностей перехвата таких ракет является актуальным вопросом", – говорится в заявлении Министерства обороны Японии по соглашению.

Журналисты отметили, что Япония выделила в этом году на проект $480 млн. Кроме этого, премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал увеличить расходы на оборону до стандарта НАТО в 2% от ВВП к 2027 году.

США и Япония хотят создать перехватчик, который способен сбивать гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью более чем в пять раз превышающие скорость звука. Представители стран планируют, что работа над проектом будет продолжаться до 2030-х годов.

У Японии пацифистская послевоенная конституция, ограничивающая ее военный потенциал оборонными мерами. Однако в 2022 году страна обновила политику безопасности и обороны, очертив угрозу со стороны Китая.

21 марта 2024 года американский адмирал Джон Аквалино выразил мнение, что Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году. Об этом свидетельствует, что КНР укрепляет свой военный потенциал.

25 марта издание Financial Times писало, что США и Япония планируют самое большое за 60 лет обновление договора о безопасности с целью противостояния Китаю.

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