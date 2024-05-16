США і Японія підписали угоду про створення перехоплювача гіперзвукових ракет

Прапори США і Японії (Ілюстративне фото: EPA)

Сполучені Штати Америки та Японія підписали контракт щодо спільної розробки ракет, які були б здатні перехоплювати гіперзвукові цілі. Про це повідомило видання The Japan Times.

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За інформацією видання, на реалізацію проєкту планується направити понад $3 млрд.

"За останні роки навколо Японії технології, пов’язані з гіперзвуковою зброєю, різко вдосконалилися. Посилення можливостей перехоплення таких ракет є актуальним питанням", – йдеться в заяві Міністерства оборони Японії щодо угоди.

Журналісти зазначили, що Японія виділила в цьому році на проєкт $480 млн. Окрім цього, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда пообіцяв збільшити витрати на оборону до стандарту НАТО у 2% від ВВП до 2027 року.

США та Японія хочуть створити перехоплювач, що здатний збивати гіперзвукові ракети, які летять зі швидкістю, що більш ніж уп'ятеро перевищує швидкість звуку. Представники країн планують, що робота над проєктом буде тривати до 2030-х років.

Японія має пацифістську післявоєнну конституцію, яка обмежує її військовий потенціал оборонними заходами. Однак у 2022 році країна оновила політику безпеки й оборони, окресливши загрозу з боку Китаю.

21 березня 2024 року американський адмірал Джон Акваліно висловив думку, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це свідчить те, що КНР зміцнює свій військовий потенціал.

25 березня видання Financial Times писало, що США та Японія планують найбільше за 60 років оновлення безпекового договору з метою протистояння Китаю.

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