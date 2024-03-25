Загроза з боку Китаю. США та Японія планують найбільше оновлення безпекового договору – FT

Договір про взаємну оборону між США та Японією був підписаний у 1960 році

Джо Байден і Фуміо Кісіда (Фото: EPA)

США та Японія планують найбільше за 60 років оновлення безпекового договору з метою протистояння Китаю. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на п’ятьох неназваних співрозмовників, знайомих з ситуацією.

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Як повідомляє FT, президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації американського військового командування в Японії для посилення оперативного планування та навчань між країнами. План буде оприлюднений під час візиту японського прем’єра в США, який заплановано на 10 квітня.

За інформацією видання, союзники прагнуть зміцнити свої зв’язки у сфері безпеки, щоб відповісти на те, що вони вважають "наростаючою" загрозою з боку Китаю, що вимагає від їхніх військових більш злагодженого співробітництва та планування, особливо під час кризи, такої як конфлікт на Тайвані.

Видання зазначило, що за останні декілька років Японія різко збільшила свої можливості безпеки, наростивши оборонний бюджет. Крім цього, японські військові мають намір створити Об’єднане оперативне командування для покращення координації між підрозділами власних Сил самооборони.

Але, як пише FT, координація між союзниками ускладнена тим, що Сили США в Японії (USFJ) мало змінилися з тих часів, коли американські і японські військові робили менше спільних дій, і мають невеликі повноваження з командування і контролю. Японії доводиться більше співпрацювати з Індо-Тихоокеанським командуванням США на Гаваях, яке знаходиться за 6200 км від Токіо.

Одна з моделей, яку розглядає Білий дім, передбачає створення нової спільної оперативної групи, яка буде приєднана до Тихоокеанського флоту США. Командир флоту проводитиме в Японії більше часу, ніж зараз, і матиме розширену структуру підтримки в країні. Згодом оперативна група, до складу якої входили б різні частини збройних сил США, переміститься до Японії.

Співрозмовники видання стверджують, що можуть розглядатися й інші моделі, зокрема можливість модернізації USFJ. Однак, як зазначає FT, Пентагон ще далекий від прийняття будь-якого рішення.

29 вересня 2023 року лідер Китаю з нагоди 74-ї річниці утворення КНР заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

20 грудня Сі Цзіньпін заявив Байдену, що Пекін "возз'єднає" Тайвань з материковим Китаєм, але "час ще не визначений".

21 березня 2024 року американський адмірал Джон Акваліно висловив думку, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Про це свідчить те, що КНР зміцнює свій військовий потенціал.

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