Японія та США розглядають оборонну співпрацю для допомоги Україні – Bloomberg

Фуміо Кішіда (Фото: ЕРА/How Whee Young)

США та Японія розглядають можливість оборонної співпраці для допомоги Україні. Йдеться про постачання Києву військової техніки та її ремонт, повідомляє Bloomberg з посиланням на японські ЗМІ.

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Японська газета Yomiuri з посиланням на неназвані джерела пише, що країни намагаються досягти домовленостей до саміту у Вашингтоні 10 квітня між прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і президентом США Джо Байденом.

Ключовою темою саміту буде пошук шляхів, якими Японія може допомогти розширити арсенал озброєнь США.

Американські виробники напружено працюють над постачанням зброї – від артилерійських снарядів до систем ППО, які Вашингтон пообіцяв надати Україні для боротьби з російськими військами, пишуть журналісти.

Водночас Японія, яка прийняла пацифістську конституцію, надала Україні нелетальну допомогу та кредитні гарантії на мільярди доларів – але не зброю.

Послаблення обмежень Токіо на військовий експорт може допомогти США та європейським країнам передавати зброю Україні в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій — розширити можливості Японії продавати зброю за кордон, пояснює Bloomberg.

Токіо й Вашингтон також розглядають можливість розширення угоди, в межах якої японські компанії будуть регулярно проводити технічне обслуговування і ремонт американської військової техніки – це питання, як очікується, буде включено до порядку денного саміту.

1 березня 2024 року Японія розширила санкції проти Росії за війну в Україні. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.

4 січня стало відомо, що Японія передасть Україні всі необхідні технології для масштабного розвитку галузі біопалива.

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