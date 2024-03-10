Япония и США рассматривают оборонное сотрудничество для помощи Украине – Bloomberg

Такое сотрудничество, по меньшей мере, поможет предоставить Украине больше боеприпасов, отмечают журналисты

Фумио Кишида (Фото: ЕРА/How Whee Young)

США и Япония рассматривают возможность оборонного сотрудничества для помощи Украине. Речь идет о поставках Киеву военной техники и ее ремонте, сообщает Bloomberg со ссылкой на японские СМИ.

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Японская газета Yomiuri со ссылкой на неназванные источники пишет, что страны пытаются достичь договоренностей до саммита в Вашингтоне 10 апреля между премьер-министром Японии Фумио Кишидой и президентом США Джо Байденом.

Ключевой темой саммита будет поиск путей, по которым Япония может помочь расширить арсенал вооружений США.

Американские производители напряженно работают над поставкой оружия – от артиллерийских снарядов до систем ПВО, которые Вашингтон пообещал предоставить Украине для борьбы с российскими войсками, пишут журналисты.

В то же время, Япония, принявшая пацифистскую конституцию, предоставила Украине нелетальную помощь и кредитные гарантии на миллиарды долларов – но не оружие.

Ослабление ограничений Токио на военный экспорт может помочь США и европейским странам передавать оружие Украине в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной – расширить возможности Японии продавать оружие за границу, поясняет Bloomberg.

Токио и Вашингтон также рассматривают возможность расширения соглашения, в рамках которого японские компании будут регулярно проводить техническое обслуживание и ремонт американской военной техники – этот вопрос, как ожидается, будет включен в повестку саммита.

1 марта 2024 года Япония расширила санкции против России за войну на Украине. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

4 января стало известно, что Япония передаст Украине все необходимые технологии для масштабного развития биотоплива.

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