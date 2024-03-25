Угроза от Китая. США и Япония планируют наибольшее обновление договора безопасности – FT

Договор о взаимной обороне между США и Японией был подписан в 1960 году

Джо Байден и Фумио Кисида (Фото: EPA)

США и Япония планируют наибольшее за 60 лет обновление договора безопасности с целью противостоять Китаю. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на пятерых неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации американского военного командования в Японии для усиления оперативного планирования и учений между странами. План будет обнародован во время визита японского премьера в США, запланированного на 10 апреля.

По информации издания, союзники стремятся укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы ответить на то, что они считают "нарастающей" угрозой со стороны Китая и что требует от их военных более слаженного сотрудничества и планирования, особенно во время кризиса, такого как конфликт на Тайване.

Издание отметило, что за последние несколько лет Япония резко увеличила свои возможности безопасности, нарастив оборонный бюджет. Кроме того, японские военные намерены создать Объединенное оперативное командование для улучшения координации между подразделениями собственных Сил самообороны.

Но, как пишет FT, координация между союзниками осложнена тем, что Силы США в Японии (USFJ) почти не изменились с тех пор, когда американские и японские военные совершали меньше совместных действий, и имеют небольшие полномочия по командованию и контролю. Японии приходится больше сотрудничать с Индо-Тихоокеанским командованием США на Гавайях, которое находится в 6200 км от Токио.

Одна из моделей, рассматриваемая Белым домом, предусматривает создание новой совместной оперативной группы, которая будет присоединена к Тихоокеанскому флоту США. Командир флота будет проводить в Японии больше времени, чем сейчас, и будет иметь расширенную структуру поддержки в стране. Впоследствии оперативная группа, в состав которой входили бы разные части вооруженных сил США, переместится в Японию.

Собеседники издания утверждают, что могут рассматриваться и другие модели, включая возможность модернизации USFJ. Однако, как отмечает FT, Пентагон еще далек от принятия любого решения.

29 сентября 2023 года лидер Китая по случаю 74-й годовщины образования КНР заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

20 декабря Си Цзиньпин заявил Байдену, что Пекин "воссоединит" Тайвань с материковым Китаем, но "время еще не определено".

21 марта 2024 года американский адмирал Джон Аквалино выразил мнение, что Китай будет готов к вторжению на Тайвань к 2027 году. Об этом свидетельствует то, что КНР укрепляет свой военный потенциал.

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