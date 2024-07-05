Майже 50 винищувачів-невидимок F-35А вперше базуватимуться в Японії – рішення США
Міністерство оборони США заявило, що вперше розгорне 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазі Місава, намагаючись зміцнити регіональне стримування зі своїм союзником. Про це повідомило видання Kyodo News.
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У Пентагоні наголосили, що 48 F-35A замінять 36 F-16, які раніше були розміщені в Японії, на авіабазі Місава у північно-східній японській префектурі Аоморі. Таким чином США прагнуть зміцнити регіональні сили стримування свого ключового союзника.
На тлі викликів безпеці з боку Китаю, Північної Кореї та Росії Пентагон заявив, що модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії.
У відомстві зазначили, що цей крок є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення американсько-японського альянсу та зміцнення стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.
Японія вперше розгорнула F-35A в Місаві 2018 року для реагування на вторгнення в повітряний простір і для спостереження за Північною Кореєю.
Без подробиць Пентагон також заявив, що Корпус морської піхоти США планує змінити кількість F-35 на своїй базі в Івакуні, префектура Ямагуті.
Технічні характеристики: маса порожнього літака – 13,1 тонни, максимальна маса для зльоту – 31 тонна, дальність польоту – 2200 км, максимальна швидкість – 1931 км на годину, бойовий радіус – 1093 км.
На озброєнні у F-35 дві ракети класу "повітря-повітря", дві кориговані бомби масою по 910 кг, гармата 25 мм. Застосування технології "Стелс" (невидимки) дає змогу літаку уникати радарів.
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