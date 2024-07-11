Писториус о размещении дальнобойного оружия в Германии: Закроет серьезный пробел в обороне

В 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы

Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус приветствовал решение США разместить на территории страны дальнобойное оружие, передает радио Deutschlandfunk.

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Писториус подчеркнул, что такое решение позволит закрыть "серьезный пробел в обороне региона НАТО".

В то же время он отметил, что решение США лишь временное, поэтому Германия не сможет избежать инвестиций в такие системы.

11 июля Белый дом сообщил, что в 2026 году США начнут размещать на территории Германии дальнобойные ударные системы, включая гиперзвуковое оружие.

5 июля Минобороны США заявило, что впервые развернет 48 истребителей-невидимок F-35A на авиабазе Мисава, пытаясь укрепить региональное сдерживание со своим союзником.

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