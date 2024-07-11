Пісторіус про розміщення далекобійної зброї в Німеччині: Закриє серйозну прогалину в обороні

У 2026 році США почнуть розміщувати на території Німеччини далекобійні ударні системи

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус привітав рішення США розмістити на території країни далекобійну зброю, передає радіо Deutschlandfunk.

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Пісторіус наголосив, що таке рішення дозволить закрити "серйозну прогалину в обороні регіону НАТО".

Водночас він зазначив, що рішення США є лише тимчасовим, тому Німеччина не зможе уникнути інвестицій у такі системи.

11 липня Білий дім повідомив, що у 2026 році США почнуть розміщувати на території Німеччини далекобійні ударні системи, включно з гіперзвуковою зброєю.

5 липня Міноборони США заявило, що вперше розгорне 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазі Місава, намагаючись зміцнити регіональне стримування зі своїм союзником.

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