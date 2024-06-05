Пісторіус: Німеччина не відправить бійців в Україну, але має бути готовою у 2029 році воювати з РФ

Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Німеччина не відправлятиме своїх солдатів в Україну, водночас в країні вважають, що потрібно бути готовими до війни проти Росії у 2029 році. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, цитує Zeit.

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За словами Пісторіуса, німецькі солдати не братимуть участі у війні в Україні. Проте він заявив, що хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.

"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого", – наголосив він.

Пісторіус вважає, що фінанси, обладнання та персонал є ключовими для покращення стану Бундесверу.

"У надзвичайних ситуаціях нам потрібні молоді чоловіки та жінки, які можуть захистити цю країну", – заявив Пісторіус та акцентував, що вважає необхідною "нову форму військової служби", яка "не може бути повністю вільною від зобов'язань".

5 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.

27 травня Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції прибути до українських навчальних центрів.

За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

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