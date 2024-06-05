Пісторіус: Німеччина не відправить бійців в Україну, але має бути готовою у 2029 році воювати з РФ
Німеччина не відправлятиме своїх солдатів в Україну, водночас в країні вважають, що потрібно бути готовими до війни проти Росії у 2029 році. Про це заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, цитує Zeit.
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За словами Пісторіуса, німецькі солдати не братимуть участі у війні в Україні. Проте він заявив, що хоче посилити оперативну готовність Бундесверу.
"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого", – наголосив він.
Пісторіус вважає, що фінанси, обладнання та персонал є ключовими для покращення стану Бундесверу.
"У надзвичайних ситуаціях нам потрібні молоді чоловіки та жінки, які можуть захистити цю країну", – заявив Пісторіус та акцентував, що вважає необхідною "нову форму військової служби", яка "не може бути повністю вільною від зобов'язань".
5 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України.
- 27 травня Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції прибути до українських навчальних центрів.
- За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.
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