У Байдена заявили: США не планують відправляти військових інструкторів в Україну

За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів

Джейк Салліван (Фото: EPA)

США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує The Guardian.

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Салліван наголосив, що США не планують навчальної місії в Україні.

Він наголосив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також він додав, що українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.

27 травня Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції прибути до українських навчальних центрів.

За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.

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