У Байдена заявили: США не планують відправляти військових інструкторів в Україну
США не планують відправляти своїх військових інструкторів до України. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує The Guardian.
Читайте нас в Telegram: головні новини коротко
Салліван наголосив, що США не планують навчальної місії в Україні.
Він наголосив, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, над чим зараз працює Вашингтон. Також він додав, що українські захисники потребують "постійного потоку зброї", який їм надаватимуть США.
- 27 травня Сирський заявив, що підписав документи, які дозволять першим інструкторам із Франції прибути до українських навчальних центрів.
- За даними Reuters, Франція незабаром може надіслати в Україну обмежену кількість військових інструкторів, а згодом їх кількість зросте до декількох сотень.
Читайте також: Макрон розкриє план розміщення французьких інструкторів в Україні на зустрічі із Зеленським