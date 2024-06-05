У Байдена заявили: США не планируют отправлять военных инструкторов в Украину

По данным Reuters, Франция в скором времени может отправить в Украину ограниченное количество военных инструкторов

Джейк Салливан (Фото: EPA)

США не планируют отправлять своих военных инструкторов в Украину. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, цитирует The Guardian.

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Салливан подчеркнул, что США не планируют обучающую миссию в Украине.

Он подчеркнул, что Украине нужно больше систем противовоздушной обороны, над чем сейчас работает Вашингтон. Также он добавил, что украинские защитники нуждаются в "постоянном потоке оружия", который им будут предоставлять США.

27 мая Сырский заявил, что подписал документы, которые позволят первым инструкторам из Франции прибыть в украинские учебные центры.

По данным Reuters, Франция в скором времени может прислать в Украину ограниченное количество военных инструкторов, а впоследствии их количество вырастет до нескольких сотен.

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