Макрон розкриє план розміщення французьких інструкторів в Україні на зустрічі з Зеленським

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що має намір наступного тижня представити план можливого розміщення французьких військових інструкторів в Україні. Про це він розповів під час візиту до Німеччини, передає агентство DPA.

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За словами Макрона, він планує зробити це під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер має прибути до Франції на заходи з нагоди річниці висадки союзників у Нормандії в часи Другої світової війни, які відбудуться 6 червня.

"Ми будемо говорити дуже точно в той час, щоб оголосити, що ми збираємося робити", – заявив Макрон та згадав про "нескоординовану і невдалу комунікацію" з цього питання раніше.

27 травня головнокомандувач ЗСУ Сирський заявив, що вже підписав документи, які дозволять першим інструкторам з Франції "невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою й персоналом".

Згодом Міноборони Франції повідомило, що надсилання інструкторів для навчання ЗСУ в Україні є одним з треків, стосовно якого ведеться робота.

Українське оборонне відомство того ж вечора опублікувало роз'яснення: наразі досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо надсилання інструкторів.

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