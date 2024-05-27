Франція відправить в Україну своїх інструкторів: Сирський вже підписав документи

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що перші французькі інструктори зможуть вже невдовзі відвідати українські військові навчальні центри

Олександр Сирський та Рустем Умєров (Фото - Telegram головнокомандувача ЗСУ)

Франція направить до України інструкторів для підготовки бійців Сил оборони. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський за підсумками відеозустрічі із главою Міноборони Рустемом Умєровим та міністром Збройних сил Франції Себастьяном Лекорню.

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"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", – повідомив Сирський.

Він висловив сподівання, що рішучість Франції спонукатиме й інших партнерів доєднатися до цього "амбітного проєкту".

Умєров повідомив, що Лекорню поінформували про бої на фронті, зокрема у Харківській області, про важливість посилення українських бойових підрозділів для відбиття нинішніх атак і стримування потенційних наступів.

Також обговорювалися потреби українських сил у броньованій техніці, артилерії, протиповітряній обороні та боєприпасах.

Умєров підкреслив важливість швидкої доставки озброєння та підготовки українських військових французькими інструкторами.

26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ в Україну. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ініціативу Макрона надіслати війська в Україну: йдеться про тренування, розмінування та ремонт техніки.

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