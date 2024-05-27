Франция отправит в Украину своих инструкторов: Сырский уже подписал документы

Александр Сырский и Рустем Умеров (Фото - Telegram главнокомандующего ВСУ)

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки бойцов Сил обороны. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам видеовстречи с главой Минобороны Рустемом Умеровым и министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

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"Радостно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом", - сообщил Сырский.

Он выразил надежду, что решительность Франции будет побуждать и других партнеров присоединиться к этому "амбициозному проекту".

Умеров сообщил, что Лекорню проинформировали о боях на фронте, в частности в Харьковской области, о важности усиления украинских боевых подразделений для отражения нынешних атак и сдерживания потенциальных наступлений.

Также обсуждались потребности украинских сил в бронированной технике, артиллерии, противовоздушной обороне и боеприпасах.

Умеров подчеркнул важность быстрой доставки вооружения и подготовки украинских военных французскими инструкторами.

26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против ввода своих войск в Украину. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

Зеленский "очень положительно" смотрит на инициативу Макрона послать войска в Украину: речь идет о тренировках, разминировании и ремонте техники.

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