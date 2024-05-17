Президент підтримав ідею Макрона надіслати військових в Україну, але під небойові завдання

Це могло б "підштовхнути" інші країни та відкрило б "нову сторінку у цій війні", вважає Зеленський

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: THIBAULT CAMUS / EPA)

Президент Володимир Зеленський "дуже позитивно" дивиться на ініціативу французького лідера Емманюеля Макрона надіслати війська в Україну: йдеться про тренування, розмінування та ремонт техніки. Про це він заявив під час спілкування з медіа, передає журналіст LIGA.net.

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"Тренування в Україні логічне – ми про це вже говорили. Швидше, ніж їхати, наприклад, у Францію, навіть у Польщу", – пояснив Зеленський.

Окрім цього може бути співпраця щодо розмінування, а також можна зробити хаб із ремонту, зокрема, французької техніки в Україні, аби не відправляти її до Франції, зазначив президент.

Загалом, голова держави "дуже позитивно" дивиться на ці ідеї – вони могли б "підштовхнути" інші країни.

"Тобто це відкриває якусь нову сторінку в цій війні", – підсумував він.

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26 лютого за підсумками зустрічі європейських лідерів у Парижі Макрон заявив, що не відкидає можливості застосування іноземних військ в Україні. Пізніше він пояснив, що його слова мають дати Європі новий імпульс для прискорення допомоги Україні.

2 травня Макрон повторив тезу про те, що не проти введення своїх військ. Він конкретизував, що вдався б до такого кроку, якби Росія прорвала оборону і Київ попросив би про допомогу.

14 травня міністр оборони Естонії заявив, що ідея відправлення західних військових в Україну не набула жодного розвитку ні на рівні країни, ні на рівні ЄС.

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