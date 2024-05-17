Президент поддержал идею Макрона послать военных в Украину, но под небоевые задачи

Это могло бы "подтолкнуть" другие страны и открыло бы "новую страницу в этой войне", считает Зеленский

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: THIBAULT CAMUS/EPA)

Президент Владимир Зеленский "очень положительно" смотрит на инициативу французского лидера Эмманюэля Макрона послать войска в Украину: речь идет о тренировках, разминировании и ремонте техники. Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает журналист LIGA.net.

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"Тренировка в Украине логична – мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу", – объяснил Зеленский.

Кроме этого может быть сотрудничество по разминированию, а также можно сделать хаб по ремонту, в частности французской техники в Украине, чтобы не отправлять ее во Францию, отметил президент.

В общем, глава государства "очень положительно" смотрит на эти идеи – они могли бы "подтолкнуть" другие страны.

"То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", – подытожил он.

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26 февраля по итогам встречи европейских лидеров в Париже Макрон заявил, что не исключает возможности применения иностранных войск в Украине. Позже он пояснил, что его слова должны придать Европе новый импульс для ускорения помощи Украине.

2 мая Макрон повторил тезис о том, что не против введения своих войск. Он конкретизировал, что прибег бы к такому шагу, если бы Россия прорвала оборону и Киев попросил бы о помощи.

14 мая министр обороны Эстонии заявил, что идея отправления западных военных в Украину не получила ни одного развития ни на уровне страны, ни на уровне ЕС.

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