Президент поддержал идею Макрона послать военных в Украину, но под небоевые задачи
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: THIBAULT CAMUS/EPA)

Президент Владимир Зеленский "очень положительно" смотрит на инициативу французского лидера Эмманюэля Макрона послать войска в Украину: речь идет о тренировках, разминировании и ремонте техники. Об этом он заявил во время общения со СМИ, передает журналист LIGA.net.

"Тренировка в Украине логична – мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу", – объяснил Зеленский.

Кроме этого может быть сотрудничество по разминированию, а также можно сделать хаб по ремонту, в частности французской техники в Украине, чтобы не отправлять ее во Францию, отметил президент.

В общем, глава государства "очень положительно" смотрит на эти идеи – они могли бы "подтолкнуть" другие страны.

"То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне", – подытожил он.

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