Зеленський відвідає Францію, де закликатиме НАТО збивати російські ракети над Україною – Politico

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, у червні відвідає Францію, в межах закордонного візиту він закликатиме країни НАТО збивати російські ракети над Україною. Про це повідомило видання Politico з посиланням на двох неназваних співрозмовників, яким відомі наміри українського лідера.

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Джерела видання вказують, що Зеленський може відвідати Францію вже наступного місяця. Український лідер, за їхніми словами, має взяти участь у заходах із нагоди річниці висадки союзних військ у Нормандії.

Ця поїздка дасть Зеленському можливість зустрітися зі світовими лідерами, включно з президентом США Джо Байденом, щоб відстоювати інтереси своєї країни, стверджують журналісти.

Співрозмовники видання розповіли, що плани Зеленського можуть змінитися. Однак якщо все піде за планом, президент попросить більшої підтримки від Заходу й переконуватиме НАТО збивати російські ракети над Україною, як це робили США та Велика Британія під час атаки Ірану на Ізраїль.

Видання зазначає, що Зеленський також вимагатиме від США та європейських країн заарештувати російські активи, які допоможуть профінансувати "оборону та подальшу реконструкцію України".

Також Politico стверджує, що потім Зеленський планує вирушити до Італії на саміт G7, який відбудеться 13-15 червня.

24 березня російська ракета порушила повітряний простір Польщі в районі населеного пункту Осердув і пробула в ньому 39 секунд. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що збили б російську ракету, якби були певні, що вона прямує до якоїсь цілі.

26 квітня Дуда сказав, що прольоти російських ракет у повітряному просторі Польщі – провокації, які можуть призвести до масштабнішої війни.

21 травня Зеленський заявив, що участь польських Військово-повітряних сил у відбитті російських ракетних атак не втягне Польщу у війну, а одного дня випущена Росією ракета "може впасти на голови" мирних громадян держави.

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