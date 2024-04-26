Дуда: Провокації з ракетами РФ у повітряному просторі Польщі загрожують масштабнішою війною

Анджей Дуда (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Прольоти російських ракет у повітряному просторі Польщі – провокації, які можуть призвести до більш масштабної війни. Про це в інтерв’ю The Wall Street Journal повідомив президент країни Анджей Дуда.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами президента Польщі, з 2022 року кілька російських ракет, випущених по Україні, перетнули повітряний простір Польщі. Дуда вважає, що такі дії є провокаційною демонстрацією сили з боку Москви й загрожують більш масштабною війною. Останній інцидент стався 24 березня, коли російська крилата ракета увійшла в повітряний простір Польщі на 39 секунд.

"У нас немає жодних сумнівів, що це російські провокації, коли ракета входить у наш повітряний простір, потім вона розвертається і летить в Україну", — сказав Дуда.

Польський президент зазначив, що сили НАТО не намагалися перехопити ракети, але він стурбований тим, що вони можуть завдати удару по території Польщі, зруйнувати інфраструктуру або спричинити людські втрати.

"Це найнебезпечніша ситуація, яку ми можемо собі уявити сьогодні. Це ситуація, в якій ми можемо сказати, що Росія розпочала війну", – наголосив він.

Дуда зазначив, що збиття ракети над повітряним простором Польщі може призвести до жертв від уламків. Також члени НАТО остерігаються збивати російські ракети над Україною, оскільки, на їхню думку, це означатиме пряме втручання у війну, якого Альянс уникає.

24 березня Польща підняла власну авіацію через ракетний обстріл РФ території України, після чого одна ціль перетнула польський повітряний простір.

У Польщі підтвердили, що ракета була російською, тому країна попросила РФ пояснити, чому ракета перетнула повітряний простір їхньої країни.

Польські військові розповіли, чому не стали збивати російську ціль. На їхню думку, це "було б ризиковано".

25 березня очільник польського МЗС Сікорський заявив, що говоритиме з генсеком НАТО Столтенбергом про цей інцидент.

Читайте також: Російський посол тимчасово виїхав із Польщі після інциденту з ракетою